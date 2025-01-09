Арина Соболенко, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.
Возможная сетка Арины Соболенко на Australian Open — 2025:
- 1-й круг: Слоан Стивенс (США)
- 2-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания)
- 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29)
- 4-й круг: Мирра Андреева (Россия, 14)
- 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3)
- Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.
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