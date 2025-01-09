Арина Соболенко, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Возможная сетка Арины Соболенко на Australian Open — 2025:

1-й круг: Слоан Стивенс (США)

Слоан Стивенс (США) 2-й круг: Джессика Бузас Манейро (Испания)

Джессика Бузас Манейро (Испания) 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 29)

Линда Носкова (Чехия, 29) 4-й круг: Мирра Андреева (Россия, 14)

Мирра Андреева (Россия, 14) 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3)

Кори Гауфф (США, 3) Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко.