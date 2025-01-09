Хромачёва и Данилина проиграли в полуфинале парного турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана не смогли выйти в финал парного турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/2 финала они в упорном поединке уступили паре Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) — 2:6, 7:5, 0:1 (7:10).

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Российско-казахстанский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В матче за титул чемпионок парного турнира в Аделаиде Хаддад-Майя и Зигемунд сыграют с российско-китайским дуэтом Александра Панова/Ханьюй Го.