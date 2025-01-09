Виктор Янчук оценил жеребьёвку Australian Open для Даниила Медведева и Андрея Рублёва

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 для россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева.

«Прежде чем встретиться в четвёртом круге, Медведеву и Рублёву туда надо ещё дойти. Но это какая-то неудача, потому что лучше, если бы Медведев с Рублёвым были в разных половинах сетки. Жалко, что могут сыграть так рано. С другой стороны, победитель этой встречи будет иметь хорошие шансы на дальнейший успех на турнире. Фриц в четвертьфинале — это посильно для наших ребят», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.