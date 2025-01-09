Себастьян Корда вышел в полуфинал турнира в Аделаиде. Коккинакис снялся ещё до матча

22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/4 финала он должен был сыграть с 77-м номером рейтинга австралийцем Танаси Коккинакисом, но хозяин кортов снялся ещё до начала поединка.

Как сообщает пресс-служба турнира в социальных сетях, Коккинакис отказался от борьбы из-за травмы правого плеча.

За выход в финал турнира в Аделаиде Себастьян Корда поборется с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем. Действующим чемпионом соревнований является чех Иржи Легечка, который снялся с турнира после победы в Брисбене на прошлой неделе.