Себастьян Корда вышел в полуфинал турнира в Аделаиде. Коккинакис снялся ещё до матча
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22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/4 финала он должен был сыграть с 77-м номером рейтинга австралийцем Танаси Коккинакисом, но хозяин кортов снялся ещё до начала поединка.
Аделаида (м). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 11:00 МСК
77
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
Rt
|1
|2
|3
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22
Себастьян Корда
С. Корда
Как сообщает пресс-служба турнира в социальных сетях, Коккинакис отказался от борьбы из-за травмы правого плеча.
За выход в финал турнира в Аделаиде Себастьян Корда поборется с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем. Действующим чемпионом соревнований является чех Иржи Легечка, который снялся с турнира после победы в Брисбене на прошлой неделе.
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