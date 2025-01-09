Стало известно, с кем сыграет Полина Кудерметова в основной сетке Australian Open — 2025

57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова сыграет с полькой Магдаленой Френх (23-я сеяная) в первом круге Australian Open — 2025. Напомним, 21-летняя россиянка успешно преодолела квалификацию соревнований. Отметим, что Кудерметова не проиграла ни одного сета за три матча.

После жеребьёвки победительниц квалификации своих первых соперниц узнали россиянки Анастасия Потапова и Анна Калинская. Потапова сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек, Калинская — с австралийкой Кимберли Биррелл.

Матчи основной сетки на Australian Open — 2025 стартуют в понедельник, 13 января. Действующая чемпионка соревнований — белоруска Арина Соболенко.