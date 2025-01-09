Александр Зверев, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева.

Возможная сетка Зверева на Australian Open — 2025:

1/64 финала: Люка Пуй (Франция);

1/32 финала: Педро Мартинес-Портеро (Испания);

1/16 финала: Себастьян Баэс (Аргентина);

1/8 финала: Уго Умбер (Франция);

1/4 финала: Каспер Рууд (Норвегия);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания);

Финал: Янник Синнер (Италия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.