Александр Зверев, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева.
Возможная сетка Зверева на Australian Open — 2025:
- 1/64 финала: Люка Пуй (Франция);
- 1/32 финала: Педро Мартинес-Портеро (Испания);
- 1/16 финала: Себастьян Баэс (Аргентина);
- 1/8 финала: Уго Умбер (Франция);
- 1/4 финала: Каспер Рууд (Норвегия);
- 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания);
- Финал: Янник Синнер (Италия).
Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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