Елена Рыбакина, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Возможная сетка Елены Рыбакиной на Australian Open — 2025:

1-й круг: Эмерсон Джонс (Австралия)

Эмерсон Джонс (Австралия) 2-й круг: Нурия Парризас-Диас (Испания)

Нурия Парризас-Диас (Испания) 3-й круг: Даяна Ястремская (Украина, 32)

Даяна Ястремская (Украина, 32) 4-й круг: Даниэль Коллинз (США, 10)

Даниэль Коллинз (США, 10) 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 4)

Жасмин Паолини (Италия, 4) 1/2 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2)

Ига Швёнтек (Польша, 2) Финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.