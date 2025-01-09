Елена Рыбакина, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
Возможная сетка Елены Рыбакиной на Australian Open — 2025:
- 1-й круг: Эмерсон Джонс (Австралия)
- 2-й круг: Нурия Парризас-Диас (Испания)
- 3-й круг: Даяна Ястремская (Украина, 32)
- 4-й круг: Даниэль Коллинз (США, 10)
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 4)
- 1/2 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2)
- Финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии