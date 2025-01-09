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Андрей Ольховский высказался о жеребьёвке Australian Open для россиян

Андрей Ольховский высказался о жеребьёвке Australian Open для россиян
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 для российских теннисистов.

«Рублёв выпал из восьмёрки, поэтому у него должен был быть соперник из восьмёрки в четвёртом круге — в данном случае попал Медведев. На мой взгляд, в четвертьфинале ребят будут ждать не худшие соперники. Давайте не будем забегать вперёд. У Хачанова тоже неплохая сетка. Сафиуллин в первом круге сыграет с Коккинакисом — можно ждать победы от Романа.

Что-то говорить можно будет после первого круга, когда ребята втянутся. Сложно сказать, в какой форме Даня. Его нужно поздравить с рождением ребёнка. Может быть, на положительных эмоциях увидим хороший теннис от Медведева», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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