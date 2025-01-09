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Рублёв ответил на вопрос, предлагал ли ему Медведев второй раз стать крёстным его ребёнка

Рублёв ответил на вопрос, предлагал ли ему Медведев второй раз стать крёстным его ребёнка
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, предлагал ли ему Даниил Медведев стать крёстным отцом для своего второго ребёнка.

— Андрей, у твоего хорошего друга Даниила Медведева недавно родился второй ребёнок. Ты крёстный отец его первой дочери, Алисы. Он уже предложил тебе опять стать крёстным?
— Нет. Понимаете, после первого раза он больше никогда не доверит мне ребёнка. Я крёстный Алисы, и я очень плох в этой роли, — сказал Рублёв во время интервью на корте после выставочного матча.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.

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