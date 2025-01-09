Рублёв ответил на вопрос, предлагал ли ему Медведев второй раз стать крёстным его ребёнка

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, предлагал ли ему Даниил Медведев стать крёстным отцом для своего второго ребёнка.

— Андрей, у твоего хорошего друга Даниила Медведева недавно родился второй ребёнок. Ты крёстный отец его первой дочери, Алисы. Он уже предложил тебе опять стать крёстным?

— Нет. Понимаете, после первого раза он больше никогда не доверит мне ребёнка. Я крёстный Алисы, и я очень плох в этой роли, — сказал Рублёв во время интервью на корте после выставочного матча.

Во вторник, 7 января, Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорождённый малыш, Даниил и его дочь Алиса.