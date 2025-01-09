Мирра Андреева, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.
Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2025:
- 1-й круг: Мари Боузкова (Чехия)
- 2-й круг: Магда Линетт (Польша)
- 3-й круг: Магдалена Френх (Польша)
- 4-й круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1)
- 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3)
- Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии