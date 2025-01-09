Мирра Андреева, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 15-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

Возможная сетка Мирры Андреевой на Australian Open — 2025:

1-й круг: Мари Боузкова (Чехия)

2-й круг: Магда Линетт (Польша)

3-й круг: Магдалена Френх (Польша)

4-й круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1)

1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3)

Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.