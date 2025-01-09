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Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в 1/4 финала турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале соревнований она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз (20-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 3:6.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 11:10 МСК
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 58 минут. За это время Киз выполнила 11 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в финал турнира в Аделаиде Мэдисон Киз поспорит с другой россиянкой Людмилой Самсоновой.

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