Дарья Касаткина проиграла Мэдисон Киз в 1/4 финала турнира в Аделаиде
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В четвертьфинале соревнований она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз (20-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 3:6.
Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 11:10 МСК
20
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
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|3
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9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 58 минут. За это время Киз выполнила 11 подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Касаткиной ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в финал турнира в Аделаиде Мэдисон Киз поспорит с другой россиянкой Людмилой Самсоновой.
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