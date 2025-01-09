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Андрей Рублёв сыграет с Жоао Фонсекой в первом круге Australian Open — 2025

Андрей Рублёв сыграет с Жоао Фонсекой в первом круге Australian Open — 2025
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге Australian Open — 2025 сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой, пробившимся в основную сетку через квалификационный раунд.

18-летний Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». Также напомним, что бразильский теннисист стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024, который проходил с 18 по 22 декабря 2024 года в Джидде (Саудовская Аравия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Турнирная сетка AO-2025
Календарь AO-2025
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