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Вероника Кудерметова уступила Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Хобарте

Вероника Кудерметова уступила Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Хобарте
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77-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В четвертьфинале она проиграла бельгийке Элисе Мертенс (34-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 2:6.

Хобарт. 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 10:40 МСК
Вероника Кудерметова
77
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		0 6
         
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в финал турнира в Хобарте Элисе Мертенс поспорит с австралийской теннисисткой Майей Джойнт (118-я ракетка мира).

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