Вероника Кудерметова уступила Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Хобарте

77-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В четвертьфинале она проиграла бельгийке Элисе Мертенс (34-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в финал турнира в Хобарте Элисе Мертенс поспорит с австралийской теннисисткой Майей Джойнт (118-я ракетка мира).