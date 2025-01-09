Вероника Кудерметова уступила Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Хобарте
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77-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). В четвертьфинале она проиграла бельгийке Элисе Мертенс (34-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:0, 2:6.
Хобарт. 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 10:40 МСК
77
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
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34
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
За выход в финал турнира в Хобарте Элисе Мертенс поспорит с австралийской теннисисткой Майей Джойнт (118-я ракетка мира).
Комментарии
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