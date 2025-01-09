Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон: всё равно, кто пройдёт дальше на Аustralian Open — Медведев или Рублёв

Камельзон: всё равно, кто пройдёт дальше на Аustralian Open — Медведев или Рублёв
Комментарии

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон оценил жеребьёвку Australian Open — 2025 для российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Уже не раз было, что Медведев и Рублёв могут встретиться в четвёртом круге, поэтому я не расстроен. Всегда говорю, что нет худа без добра — один проходит вперёд. Мне всё равно, кто пройдёт дальше — главное, чтобы он был россиянин, а российский теннис находился на передовых позициях. Игра будет принципиальная, хотя у них хорошие отношения. Но пока немного рано об этом говорить. В спорте не с финиша начинают», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Андрей Рублёв сыграет с Жоао Фонсекой в первом круге Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android