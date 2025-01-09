Камельзон: всё равно, кто пройдёт дальше на Аustralian Open — Медведев или Рублёв

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон оценил жеребьёвку Australian Open — 2025 для российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Уже не раз было, что Медведев и Рублёв могут встретиться в четвёртом круге, поэтому я не расстроен. Всегда говорю, что нет худа без добра — один проходит вперёд. Мне всё равно, кто пройдёт дальше — главное, чтобы он был россиянин, а российский теннис находился на передовых позициях. Игра будет принципиальная, хотя у них хорошие отношения. Но пока немного рано об этом говорить. В спорте не с финиша начинают», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.