Новак Джокович, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

Возможная сетка Джоковича на Australian Open — 2025:

1/64 финала: Нишеш Басаваредди (США)

1/32 финала: Павел Котов (Россия)

1/16 финала: Томаш Махач (Чехия)

1/8 финала: Григор Димитров (Болгария)

1/4 финала: Карлос Алькарас (Испания)

1/2 финала: Александр Зверев (Германия)

Финал: Янник Синнер (Италия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.