Алексей Селиваненко прокомментировал жеребьёвку AO для российских теннисистов

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил результаты жеребьёвки Australian Open — 2025 для российских теннисистов.

«Что касается жеребьёвки Australian Open для российских теннисистов, то в теннисе её всегда воспринимают как данность. Система с рассеиванием лидеров классификации даёт возможность относительного баланса. При жеребьёвке на предстоящем Открытом чемпионате Австралии Андрей Рублёв выпал из восьмёрки сеяных, поэтому как есть, так есть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матчи основной сетки Australian Open — 2025 стартуют в воскресенье, 12 января.