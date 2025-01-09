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Стал известен соперник Павла Котова в первом круге Australian Open — 2025

Стал известен соперник Павла Котова в первом круге Australian Open — 2025
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99-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов в первом круге Australian Open — 2025 сыграет с португальцем Жайме Фарией, пробившимся в основную сетку через квалификационный раунд.

124-я ракетка мира Фария на предварительном этапе Открытого чемпионата Австралии поочерёдно обыграл Гийса Броувера из Нидерландов (6:4, 6:3), хозяина корта Дэйна Суини (6:2, 6:2) и представителя Эстонии Марка Лаяла (6:4, 2:6, 6:4). Котов и Фария прежде не встречались друг с другом на турнирах уровня ATP.

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Турнирная сетка AО-2025
Календарь AО-2025
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