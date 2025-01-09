Дарья Касаткина, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула девятой ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Возможная сетка Дарьи Касаткиной на Australian Open — 2025:

1-й круг: Виктория Томова (Болгария)

Виктория Томова (Болгария) 2-й круг: Ван Яфань (Китай)

Ван Яфань (Китай) 3-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 24)

Юлия Путинцева (Казахстан, 24) 4-й круг: Эмма Наварро (США, 8)

Эмма Наварро (США, 8) 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2)

Ига Швёнтек (Польша, 2) 1/2 финала: Жасмин Паолини (Италия, 4)

Жасмин Паолини (Италия, 4) Финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.