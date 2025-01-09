Карлос Алькарас, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Возможная сетка Алькараса на Australian Open — 2025:

1/64 финала: Александр Шевченко (Казахстан)

1/32 финала: Йосихито Нисиока (Япония)

1/16 финала: Джордан Томпсон (Австралия)

1/8 финала: Джек Дрейпер (Великобритания)

1/4 финала: Новак Джокович (Сербия)

1/2 финала: Александр Зверев (Германия)

Финал: Янник Синнер (Италия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.