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Карлос Алькарас, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Карлос Алькарас, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
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Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Возможная сетка Алькараса на Australian Open — 2025:

  • 1/64 финала: Александр Шевченко (Казахстан)
  • 1/32 финала: Йосихито Нисиока (Япония)
  • 1/16 финала: Джордан Томпсон (Австралия)
  • 1/8 финала: Джек Дрейпер (Великобритания)
  • 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия)
  • 1/2 финала: Александр Зверев (Германия)
  • Финал: Янник Синнер (Италия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Турнирная сетка АО-2025
Календарь АО-2025
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