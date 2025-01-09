Карлос Алькарас, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
Возможная сетка Алькараса на Australian Open — 2025:
- 1/64 финала: Александр Шевченко (Казахстан)
- 1/32 финала: Йосихито Нисиока (Япония)
- 1/16 финала: Джордан Томпсон (Австралия)
- 1/8 финала: Джек Дрейпер (Великобритания)
- 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия)
- 1/2 финала: Александр Зверев (Германия)
- Финал: Янник Синнер (Италия).
Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
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