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Cтало известно, когда Мирра Андреева сыграет первый матч на Australian Open — 2025

Cтало известно, когда Мирра Андреева сыграет первый матч на Australian Open — 2025
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проведёт свой первый матч на Australian Open — 2025 в первый же день соревнований, 12 января. В воскресенье она сразится с чешкой Мари Боузковой. Время начала поединка будет известно позднее.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Помимо Андреевой, в воскресенье сыграют ещё четверо россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком матчей с участием российских теннисистов в воскресенье:

  • Мари Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
  • Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия).
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
  • Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия).
  • Жайме Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия).
Сетка Australian Open (ж)
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