Cтало известно, когда Мирра Андреева сыграет первый матч на Australian Open — 2025
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15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проведёт свой первый матч на Australian Open — 2025 в первый же день соревнований, 12 января. В воскресенье она сразится с чешкой Мари Боузковой. Время начала поединка будет известно позднее.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Помимо Андреевой, в воскресенье сыграют ещё четверо россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком матчей с участием российских теннисистов в воскресенье:
- Мари Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
- Анна Блинкова (Россия) — Дарья Сэвилл (Австралия).
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
- Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия).
- Жайме Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия).
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