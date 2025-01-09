Cтало известно, когда Мирра Андреева сыграет первый матч на Australian Open — 2025

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проведёт свой первый матч на Australian Open — 2025 в первый же день соревнований, 12 января. В воскресенье она сразится с чешкой Мари Боузковой. Время начала поединка будет известно позднее.

Помимо Андреевой, в воскресенье сыграют ещё четверо россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком матчей с участием российских теннисистов в воскресенье: