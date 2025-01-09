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Макинрой не считает, что допинг-скандалы Синнера и Швёнтек нанесли ущерб теннису

Макинрой не считает, что допинг-скандалы Синнера и Швёнтек нанесли ущерб теннису
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что допинг-скандалы с участием итальянца Янника Синнера и польки Иги Швёнтек не оказали негативного влияния на теннис.

«Я не думаю, что эти ситуации нанесли какой-либо ущерб теннису. Если посмотреть, в других видах спорта всё гораздо хуже. По моему мнению, теннис чище, чем любой другой вид спорта. Однако это не значит, что нет других проблем», — приводит слова Макинроя ESPN US.

Напомним, в 2024 году Янник Синнер и Ига Швёнтек сдали положительные тесты на допинг. Синнер не получил санкций, Швёнтек отбыла один месяц отстранения от тенниса.

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