Ига Швёнтек, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2025:

1-й круг: Катержина Синякова (Чехия)

Катержина Синякова (Чехия) 2-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия)

Ребекка Шрамкова (Словакия) 3-й круг: Екатерина Александрова (Россия, 26)

Екатерина Александрова (Россия, 26) 4-й круг: Анна Калинская (Россия, 13)

Анна Калинская (Россия, 13) 1/4 финала: Эмма Наварро (США, 8)

Эмма Наварро (США, 8) 1/2 финала: Жасмин Паолини (Италия, 4)

Жасмин Паолини (Италия, 4) Финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.