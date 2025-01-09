Стали известны полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Окленде

Сегодня, 9 января, в новозеландском Окленде прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований в Окленде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. 1/4 финала, 9 января:

Нишеш Басаваредди (США, Q) — Алекс Михельсен (США, 8) — 2:6, 6:2, 6:4;

Гаэль Монфис (Франция) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 6:3, 6:1;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:1, 2:6, 3:6;

Якуб Меншик (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:7 (4:7).

Окленд. Полуфиналы: