Стали известны полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Окленде
Сегодня, 9 января, в новозеландском Окленде прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований в Окленде.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и парами 1/2 финала.
Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. 1/4 финала, 9 января:
- Нишеш Басаваредди (США, Q) — Алекс Михельсен (США, 8) — 2:6, 6:2, 6:4;
- Гаэль Монфис (Франция) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 6:3, 6:1;
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:1, 2:6, 3:6;
- Якуб Меншик (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:7 (4:7).
Окленд. Полуфиналы:
- Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Зизу Бергс (Бельгия, Q)
- Нишеш Басаваредди (США, Q) — Гаэль Монфис (Франция).
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