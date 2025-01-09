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Стали известны полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Окленде

Стали известны полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Окленде
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Сегодня, 9 января, в новозеландском Окленде прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований в Окленде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. 1/4 финала, 9 января:

  • Нишеш Басаваредди (США, Q) — Алекс Михельсен (США, 8) — 2:6, 6:2, 6:4;
  • Гаэль Монфис (Франция) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) — 6:3, 6:1;
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 6:1, 2:6, 3:6;
  • Якуб Меншик (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) —  7:6 (7:4), 2:6, 6:7 (4:7).

Окленд. Полуфиналы:

  • Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Зизу Бергс (Бельгия, Q)
  • Нишеш Басаваредди (США, Q) — Гаэль Монфис (Франция).
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