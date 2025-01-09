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Маррей: Джокович не только один из величайших в теннисе, он один из лучших спортсменов

Маррей: Джокович не только один из величайших в теннисе, он один из лучших спортсменов
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей рассказал о совместной работе с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

— Новак не только один из величайших теннисистов, он один из лучших спортсменов в истории. Я ожидал, что он будет невероятным трудягой. Очень старательный, всегда стремится стать лучше. С нетерпением жду начала соревнований.

— Вы уже занимались медитацией?
— Ещё нет, но надо попробовать. Не думаю, что моему бедру это понравится, — сказал Маррей на корте во время выставочного мероприятия перед началом AO-2025.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.

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