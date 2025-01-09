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«Должен спросить у жены». Энди Маррей — о предложении Новака Джоковича стать его тренером

«Должен спросить у жены». Энди Маррей — о предложении Новака Джоковича стать его тренером
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей рассказал, как отреагировал на предложение 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича работать вместе.

«Новак попросил меня ему помочь. Я был в шоке, такого не ожидал, когда он мне позвонил. Я сказал, что должен спросить у жены (смеётся), посмотреть, что она скажет. Она поддержала идею, это достаточно уникальная возможность. Мы решили, что надо попробовать и узнать, смогу ли я помочь», — сказал Маррей на корте во время выставочного мероприятия перед началом AO-2025.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене.

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