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«Похоже, я уйду раньше него». Зверев пошутил о том, что Джокович мог бы стать его тренером

«Похоже, я уйду раньше него». Зверев пошутил о том, что Джокович мог бы стать его тренером
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев иронично высказался по поводу сотрудничества серба Новака Джоковича с Энди Марреем.

«Мы с Новаком договорились, что, когда он закончит свою карьеру, он будет моим тренером хотя бы на год. Однако, поскольку он откладывает завершение карьеры, похоже, что я уйду раньше него, так что у него не будет необходимости быть моим тренером», — сказал Зверев после выставочного матча перед Australian Open — 2025.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.

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