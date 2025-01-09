Беккер назвал условие включения Зверева в новую «Большую тройку» с Синнером и Алькарасом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер ответил на вопрос, кого бы он включил в новую «Большую тройку».

«У нас уже есть двое, их зовут Янник Синнер и Карлос Алькарас. Я бы тоже хотел назвать Александра Зверева на данный момент, но для этого ему нужно бы выиграть титул турнира «Большого шлема», — приводит слова Беккера Eurosport.

27-летний немецкий теннисист Александр Зверев — финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2020 и Открытый чемпионат Франции — 2024); двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде; победитель 25 турниров ATP (из них 23 в одиночном разряде).