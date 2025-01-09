Янник Синнер, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера.
Возможная сетка Синнера на Australian Open — 2025:
- 1/64 финала: Николас Харри (Чили);
- 1/32 финала: Таро Дэниэл Япония);
- 1/16 финала: Флавио Коболли (Италия);
- 1/8 финала: Хольгер Руне (Дания);
- 1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия);
- 1/2 финала: Тейлор Фриц (США);
- Финал: Александр Зверев (Германия).
Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.
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