Янник Синнер, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера.

Возможная сетка Синнера на Australian Open — 2025:

1/64 финала: Николас Харри (Чили);

1/32 финала: Таро Дэниэл Япония);

1/16 финала: Флавио Коболли (Италия);

1/8 финала: Хольгер Руне (Дания);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия);

1/2 финала: Тейлор Фриц (США);

Финал: Александр Зверев (Германия).

Основной турнир мужской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.