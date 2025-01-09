Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут в третьем сете с Путинцевой в Аделаиде

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут во время матча четвертьфинала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка испытывает проблемы с правой кистью.

Она играет с казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой (25-й номер рейтинга), на момент написания новости идёт третий сет. Путинцева ведёт с двойным брейком 4:1.

Предыдущие два сета матча завершились на тай-брейках. Первый выиграла Путинцева со счётом 7:6 (7:3). Шнайдер забрала вторую партию, отыграв два матчбола — 7:6 (11:9).

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 064 510.