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Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут в третьем сете с Путинцевой в Аделаиде

Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут в третьем сете с Путинцевой в Аделаиде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут во время матча четвертьфинала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка испытывает проблемы с правой кистью.

Она играет с казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой (25-й номер рейтинга), на момент написания новости идёт третий сет. Путинцева ведёт с двойным брейком 4:1.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 12:40 МСК
Юлия Путинцева
25
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 9 6
6 3 		7 11 4
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Предыдущие два сета матча завершились на тай-брейках. Первый выиграла Путинцева со счётом 7:6 (7:3). Шнайдер забрала вторую партию, отыграв два матчбола — 7:6 (11:9).

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 064 510.

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