Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут в третьем сете с Путинцевой в Аделаиде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер взяла медицинский тайм-аут во время матча четвертьфинала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянка испытывает проблемы с правой кистью.
Она играет с казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой (25-й номер рейтинга), на момент написания новости идёт третий сет. Путинцева ведёт с двойным брейком 4:1.
Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 12:40 МСК
25
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
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|7 11
|4
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Предыдущие два сета матча завершились на тай-брейках. Первый выиграла Путинцева со счётом 7:6 (7:3). Шнайдер забрала вторую партию, отыграв два матчбола — 7:6 (11:9).
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 064 510.
Комментарии
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