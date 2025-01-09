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«Я здесь, чтобы помешать Джоковичу выиграть ещё один титул». Энди Маррей — о цели на АО

«Я здесь, чтобы помешать Джоковичу выиграть ещё один титул». Энди Маррей — о цели на АО
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Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей иронично высказался о совместной работе с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на Australian Open — 2025.

«Я играл здесь несколько раз, но, к сожалению, мне так и не удалось перейти черту. Этот человек (Новак) несёт полную ответственность за эту ситуацию. Я сейчас здесь, чтобы попытаться подорвать его шансы выиграть ещё один титул», — сказал Маррей на корте во время выставочного мероприятия перед началом AO-2025.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.

Джокович — 10-кратный победитель Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Он четыре раза побеждал Маррея в финалах Australian Open. Ещё один раз серб обыграл британца на полуфинальной стадии.

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