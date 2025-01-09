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Диана Шнайдер, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Диана Шнайдер, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
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Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 13-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Возможная сетка Дианы Шнайдер на Australian Open — 2025:

  • 1-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США);
  • 3-й круг: Донна Векич (Хорватия, 18);
  • 4-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5);
  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);
  • 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
  • Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Сетка Australian Open - 2025 (ж)
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