Диана Шнайдер, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 13-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.
Возможная сетка Дианы Шнайдер на Australian Open — 2025:
- 1-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия);
- 2-й круг: Эшлин Крюгер (США);
- 3-й круг: Донна Векич (Хорватия, 18);
- 4-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5);
- 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);
- 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
- Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.
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