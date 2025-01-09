Диана Шнайдер, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира

Сегодня, 9 января, в Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 13-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Возможная сетка Дианы Шнайдер на Australian Open — 2025:

1-й круг: Элизабетта Коччаретто (Италия);

2-й круг: Эшлин Крюгер (США);

3-й круг: Донна Векич (Хорватия, 18);

4-й круг: Чжэн Циньвэнь (Китай, 5);

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);

Финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.