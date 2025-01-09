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Диана Шнайдер в трёхчасовом четвертьфинале проиграла Юлии Путинцевой на турнире в Аделаиде

Диана Шнайдер в трёхчасовом четвертьфинале проиграла Юлии Путинцевой на турнире в Аделаиде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В матче четвертьфинала она проиграла казахстанской спортсменке Юлии Путинцевой (25-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6.

Аделаида (ж). 1/4 финала
09 января 2025, четверг. 12:40 МСК
Юлия Путинцева
25
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 9 6
6 3 		7 11 4
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 3 часа 13 минут. За это время Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Путинцевой один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал турнира в Аделаиде Юлия Путинцева поспорит с первой сеяной соревнований американкой Джессикой Пегулой.

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