Определились полуфинальные пары на турнире WTA-250 в Хобарте

Сегодня, 9 января, в австралийском Хобарте прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории WTA-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований в Хобарте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и с парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хобарте. 1/4 финала, 9 января:

Аманда Анисимова (США) — Элина Аванесян (Армения) — неявка Анисимовой;

Даяна Ястремская (Украина) — Маккартни Кесслер (США) — 5:7, 4:6;

Софья Кенин (США) — Майя Джойнт (Австралия) — 3:6, 1:6;

Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 1:6, 6:0, 2:6.

Турнир WTA-250 в Хобарте. Полуфиналы: