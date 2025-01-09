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Определились полуфинальные пары на турнире WTA-250 в Хобарте

Определились полуфинальные пары на турнире WTA-250 в Хобарте
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Сегодня, 9 января, в австралийском Хобарте прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории WTA-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований в Хобарте.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и с парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хобарте. 1/4 финала, 9 января:

  • Аманда Анисимова (США) — Элина Аванесян (Армения) — неявка Анисимовой;
  • Даяна Ястремская (Украина) — Маккартни Кесслер (США) — 5:7, 4:6;
  • Софья Кенин (США) — Майя Джойнт (Австралия) — 3:6, 1:6;
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 1:6, 6:0, 2:6.

Турнир WTA-250 в Хобарте. Полуфиналы:

  • Маккартни Кесслер (США) — Элина Аванесян (Армения);
  • Майя Джойнт (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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