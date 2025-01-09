Определились полуфинальные пары на турнире WTA-500 в Аделаиде

Сегодня, 9 января, в австралийской Аделаиде прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории WTA-500. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований в Аделаиде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и с парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир WTA-500 в Аделаиде. 1/4 финала, 9 января:

Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:4;

Джессика Пегула (США) — Эшлин Крюгер (США) — 6:4, 2:0 (отказ);

Мэдисон Киз (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:3;

Юлия Путинцева (Казахстан) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4.

Турнир WTA-500 в Аделаиде. Полуфиналы: