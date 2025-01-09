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Азаренко попросила сына Джоковича заменить Маррея в её паре во время выставочного матча

Азаренко попросила сына Джоковича заменить Маррея в её паре во время выставочного матча
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко попросила у Новака Джоковича взять его сына к себе в пару вместо Энди Маррея во время выставочного матча в Австралии.

«Новак, я слышала, что ваш сын — очень хороший игрок, могу я заменить им Энди?» — спросила Азаренко на корте во время выставочного мероприятия перед началом AO-2025.

Джокович передал просьбу своему 10-летнему сыну Стефану, который покачал пальцем, показывая «нет». Белорусская теннисистка в паре с британцем Энди Марреем проиграла выставочный матч Джоковичу и пятой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь.

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