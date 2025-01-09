Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь стала амбассадором дома моды Dior

Чжэн Циньвэнь стала амбассадором дома моды Dior
Комментарии

Олимпийская чемпионка, пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заключила контракт с французским домом моды Dior. Она стала глобальным амбассадором знаменитой компании.

Фото: Dior

Фото: Dior

В 2024 году Циньвэнь выиграла золото Олимпийских Игр в Париже (Франция) в одиночном разряде. Она выступала в финалах Открытого чемпионата Австралии и Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии. В сумме 22-летняя Чжэн одержала 52 победы в 2024 году. Ранее никому из китаянок не удавалось выиграть столько поединков за один сезон.

В первом круге Australian Open — 2025 Чжэн Циньвэнь сыграет с представительницей Румынией Анкой-Алексией Тодони.

Материалы по теме
Диана Шнайдер в трёхчасовом четвертьфинале проиграла Юлии Путинцевой на турнире в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android