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Определились полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Аделаиде

Определились полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Аделаиде
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Сегодня, 9 января, в австралийской Аделаиде прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и с парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. 1/4 финала, 9 января:

  • Томми Пол (США) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:4;
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США) — 7:6, 6:3;
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:2, 6:3;
  • Танаси Коккинакис (Австралия) — Себастьян Корда (США) — неявка Коккинакиса.

Турнир ATP-250 в Аделаиде. Полуфиналы:

  • Томми Пол (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Корда (США).
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