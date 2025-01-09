Определились полуфинальные пары на турнире ATP-250 в Аделаиде

Сегодня, 9 января, в австралийской Аделаиде прошли четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определились полуфинальные пары соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня и с парами 1/2 финала.

Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. 1/4 финала, 9 января:

Томми Пол (США) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:4;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США) — 7:6, 6:3;

Миомир Кецманович (Сербия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:2, 6:3;

Танаси Коккинакис (Австралия) — Себастьян Корда (США) — неявка Коккинакиса.

Турнир ATP-250 в Аделаиде. Полуфиналы: