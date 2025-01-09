Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ

Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ. Съёмки проходили в Черногории

Фото: GQ

«Незаконченный теннис — и что будет после», — написано на обложке.

Новак Джокович примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Джоковия в первом круге Australian Open — 2025 встретится с американцем Нишешем Басаваредди

Новак провёл подготовительный турнир в Брисбене (ATP-250), где дошёл до четвертьфинала, в двух сетах проиграв американцу Райлли Опелке.

Материалы по теме
Новак Джокович, Australian Open — 2025: возможный путь до финала, сетка турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android