24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ. Съёмки проходили в Черногории

Фото: GQ

«Незаконченный теннис — и что будет после», — написано на обложке.

Новак Джокович примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Джоковия в первом круге Australian Open — 2025 встретится с американцем Нишешем Басаваредди

Новак провёл подготовительный турнир в Брисбене (ATP-250), где дошёл до четвертьфинала, в двух сетах проиграв американцу Райлли Опелке.