Наталья Вихлянцева оценила сетку Australian Open для российских теннисистов

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила сетку Открытого чемпионата Австралии — 2025 для россиян.

«Турнир «Большого шлема» в Австралии всегда полон сюрпризов, потому что для некоторых игроков — топов — это первые соревнования, они пропускают ATP 250. Да, кто-то играет Брисбен или Гонконг, но большинство предпочитают сразу приезжать в Австралию и играть в Мельбурне.

Для Даниила Медведева сетка удачная, до четвёртого круга вроде бы нет никаких сюрпризов. Для Андрея Рублёва — тяжеловато. Определился соперник — Жуан Фонсека. Он сейчас находится в отличной форме. Единственное, что может поменять ситуацию и поставить Андрея в более выигрышную ситуацию, — матч из пяти сетов. Здесь вопрос, не устал ли Фонсека, потому что он сыграл юниорский Next Gen, челленджер и три матча квалификации. Вопрос, в какой форме он подойдёт к матчу. Но Жуан сейчас в кураже, на него ходят много людей. Надеемся, что и за Андрея придут поболеть много зрителей.

А для остальных — хорошие, уверенные сетки, где можно бороться и проходить во вторую неделю турнира «Большого шлема», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.