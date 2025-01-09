Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос — о словах Роддика в поддержку Синнера: он хочет что-нибудь сказать о Федерере?

Кирьос — о словах Роддика в поддержку Синнера: он хочет что-нибудь сказать о Федерере?
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях отреагировал на слова экс первой ракетки мира Энди Роддика, который в своём подкасте раскритиковал австралийца за реакцию на допинг-скандалы итальянца Янника Синнера и Иги Швёнтек из Польши.

«Роддик хочет что-нибудь сказать о Федерере?" — написал Кирьос.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал допинг-скандал Янника Синнера, заявив, что потенциально нестыковка видится в том, что итальянец избежал отстранения, пока не было 100% уверенности в том, что происходит.

Ранее Роддик назвал лицемерными высказывания Кирьоса в адрес итальянца Янника Синнера, а журналист Джон Вертхейм подметил, что здесь может быть замешана женщина.

Материалы по теме
«Никогда не думал, что ты — баран». Кирьос — на критику Роддика за нападки на Синнера
Роджер Федерер впервые прокомментировал скандал с допингом Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android