Кирьос — о словах Роддика в поддержку Синнера: он хочет что-нибудь сказать о Федерере?

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях отреагировал на слова экс первой ракетки мира Энди Роддика, который в своём подкасте раскритиковал австралийца за реакцию на допинг-скандалы итальянца Янника Синнера и Иги Швёнтек из Польши.

«Роддик хочет что-нибудь сказать о Федерере?" — написал Кирьос.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал допинг-скандал Янника Синнера, заявив, что потенциально нестыковка видится в том, что итальянец избежал отстранения, пока не было 100% уверенности в том, что происходит.

Ранее Роддик назвал лицемерными высказывания Кирьоса в адрес итальянца Янника Синнера, а журналист Джон Вертхейм подметил, что здесь может быть замешана женщина.