Сафин назвал наиболее опасного соперника Медведева в первых кругах Australian Open — 2025

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин оценил перспективы чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии – 2025. В первом круге соревнований россиянин сразится с Касидитом Самрейем из Таиланда.

«Даня, безусловно, выше всех по рейтингу среди соотечественников, у него больше опыта – он играл в финалах турниров «Большого шлема», выигрывал их, был первым в мире.

В его части сетки есть опасный соперник – Алексей Попырин. Это перспективный игрок, который может показать интересную и оснащённую игру. Сейчас Попырин работает с Ксавье Малиссом, и я уверен, что тот поможет ему раскрыться.

Матч может быть сложным, особенно учитывая, что Алексей играет дома, и трибуны будут его поддерживать. Это отличный шанс для Попырина проявить себя, но Медведев, скорее всего, победит на опыте», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».