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Марат Сафин назвал двух фаворитов мужского Australian Open – 2025

Марат Сафин назвал двух фаворитов Australian Open — 2025
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин назвал фаворитов мужского розыгрыша Australian Open — 2025. Сам Сафин побеждал на этом турнире в 2005 году.

«Я думаю, что Алькарас и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов.

Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но играть с такими заряженными молодыми соперниками всегда сложнее. Я склоняюсь к тому, что Алькарас и Синнер будут главными претендентами на титул, хотя сюрпризы исключать нельзя», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Отметим, что Алькарас и Синнер попали в разные половины сетки, их потенциальная встреча может состояться лишь в финале.

Сетка Australian Open – 2025 (м)
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