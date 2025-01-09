Новак Джокович рассказал, при каких обстоятельствах завершит профессиональную карьеру

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что завершит карьеру, когда почувствует, что стал испытывать больше трудностей, но сейчас интенсивно не думает об этом.

«Думаю о том, как хочу закончить и когда хочу закончить. Нет, возьму свои слова обратно. Я больше думаю о том, «как», чем «когда». Ещё не размышляю об этом так интенсивно. Как хочу закончить? Чувствую, что если начну проигрывать чаще и пойму, что разрыв стал сильнее, что начал испытывать больше трудностей в преодолении этих серьёзных препятствий на «Больших Шлемах», тогда, вероятно, закончу. Но сейчас я всё ещё в порядке, продолжаю», — приводит слова Джоковича GQ.

Новак Джокович примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.