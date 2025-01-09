Новак Джокович раскрыл, что первое ему приходит на ум при упоминании имени Янника Синнера

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял необычный вызов в рамках интервью журналу GQ. Легендарного спортсмена попросили назвать первое, что приходит ему в голову при упоминании некоторых его соперников.

Роджер Федерер: «Элегантность»;

Рафаэль Надаль: «Упорство»;

Карлос Алькарас: «Харизма»;

Янник Синнер: «Катание на лыжах».

Напомним, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер до прихода в теннис на профессиональном уровне и успешно занимался горными лыжами (в детстве). Джокович в юности тоже катался на лыжах, Новак признавался, что этот навык пошёл ему на пользу при игре в теннис.