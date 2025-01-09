Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович раскрыл, что первое ему приходит на ум при упоминании имени Янника Синнера

Новак Джокович раскрыл, что первое ему приходит на ум при упоминании имени Янника Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял необычный вызов в рамках интервью журналу GQ. Легендарного спортсмена попросили назвать первое, что приходит ему в голову при упоминании некоторых его соперников.

Роджер Федерер: «Элегантность»;
Рафаэль Надаль: «Упорство»;
Карлос Алькарас: «Харизма»;
Янник Синнер: «Катание на лыжах».

Напомним, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер до прихода в теннис на профессиональном уровне и успешно занимался горными лыжами (в детстве). Джокович в юности тоже катался на лыжах, Новак признавался, что этот навык пошёл ему на пользу при игре в теннис.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв — в одной половине с Синнером: жеребьёвка обеих сеток Australian Open
Медведев и Рублёв — в одной половине с Синнером: жеребьёвка обеих сеток Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android