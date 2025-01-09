«Меня провозгласили злодеем №1 в мире». Джокович — о скандале на Australian Open — 2022

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о скандале на Australian Open — 2022, когда его депортировали из страны.

«Это было настолько политическим делом. Это не имеет никакого отношения ни к вакцине, ни к COVID, ни к чему-либо ещё. Это просто политика. Они не могли смириться с моим присутствием. Для них, думаю, было меньше вреда от моей депортации, чем от того, что я останусь там.

В Австралии меня провозгласили злодеем номер один в мире. И до сих пор 99% людей не знают, почему меня депортировали из Австралии. На каком основании. Люди думают, что меня депортировали, потому что не принял вакцину. Что был невакцинирован и пытался силой пробраться в Австралию, что совершенно не соответствует действительности.

Моя позиция сегодня точно такая же, как и несколько лет назад. Не сторонник вакцинации. Не против вакцинации. Я за свободу выбора того, что подходит вам и вашему телу. И когда кто-то отнимает у меня право выбирать, что мне принимать, не считаю это правильным», — приводит слова Джоковича GQ.

Напомним, по прибытии в Мельбурн для участия в Australian Open — 2022 Джоковича, который не вакцинировался от коронавируса, задержали и отправили на карантин в отель для иммигрантов. В понедельник, 10 января, окружной суд в Мельбурне отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака. 14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук снова аннулировал визу Джоковича.