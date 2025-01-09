Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафин: стиль Рублёва становится читаемым, особенно для такого игрока, как Вавринка

Сафин: стиль Рублёва становится читаемым, особенно для такого игрока, как Вавринка
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин рассказал, какой, по его мнению, фактор может помешать олимпийскому чемпиону 2020 года в миксте восьмой ракетке мира Андрею Рублёву успешно выступить на Australian Open — 2025. Сам Сафин побеждал на этом турнире в 2005 году.

Потенциальная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2025:

  • 1/64 финала: победитель квалификации (Q);
  • 1/32 финала: Стэн Вавринка (Швейцария);
  • 1/16 финала: Фрэнсис Тиафо (США);
  • 1/8 финала: Даниил Медведев (Россия);
  • 1/4 финала: Тейлор Фриц (США);
  • 1/2 финала: Янник Синнер (Италия);
  • Финал: Александр Зверев (Германия).

«У Андрея сейчас такая фишка, что он становится читаемым своим стилем. Особенно для таких опытных игроков, как Вавринка или Тиафо. Эти теннисисты умеют читать игру и хорошо понимают, как противостоять Рублёву. Всё зависит от того, кто в какой форме находится.

У Андрея мощные удары, он хорошо бьёт, но его игра немного прямолинейна, и в этом плане не хватает разнообразия. Всё будет зависеть от того, удалось ли ему добавить новые элементы в арсенал. Предсезонная подготовка могла сыграть ключевую роль. Если он натренировал креативность и вариативность, то сможет удивить соперников», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Касаткина, Диана, Мирра: все россияне в сетках Australian Open — 2025
Медведев, Рублёв, Касаткина, Диана, Мирра: все россияне в сетках Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android