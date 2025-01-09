Сафин: стиль Рублёва становится читаемым, особенно для такого игрока, как Вавринка

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин рассказал, какой, по его мнению, фактор может помешать олимпийскому чемпиону 2020 года в миксте восьмой ракетке мира Андрею Рублёву успешно выступить на Australian Open — 2025. Сам Сафин побеждал на этом турнире в 2005 году.

Потенциальная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2025:

1/64 финала: победитель квалификации (Q);

1/32 финала: Стэн Вавринка (Швейцария);

1/16 финала: Фрэнсис Тиафо (США);

1/8 финала: Даниил Медведев (Россия);

1/4 финала: Тейлор Фриц (США);

1/2 финала: Янник Синнер (Италия);

Финал: Александр Зверев (Германия).

«У Андрея сейчас такая фишка, что он становится читаемым своим стилем. Особенно для таких опытных игроков, как Вавринка или Тиафо. Эти теннисисты умеют читать игру и хорошо понимают, как противостоять Рублёву. Всё зависит от того, кто в какой форме находится.

У Андрея мощные удары, он хорошо бьёт, но его игра немного прямолинейна, и в этом плане не хватает разнообразия. Всё будет зависеть от того, удалось ли ему добавить новые элементы в арсенал. Предсезонная подготовка могла сыграть ключевую роль. Если он натренировал креативность и вариативность, то сможет удивить соперников», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».