Новак Джокович заявил, что его отравили во время задержания на AO-2022

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что во время задержания на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году его кормили едой, которой он отравился.

«Когда вернулся домой, у меня начались проблемы со здоровьем. Понял, что в том отеле в Мельбурне меня кормили какой-то едой, которая меня отравила.

Сделал несколько открытий, когда вернулся в Сербию. Никогда никому не говорил об этом публично, но открыл для себя, что у меня был очень высокий уровень тяжёлого металла. Тяжёлый металл. У меня был свинец, очень высокий уровень свинца и ртути.

Это было похоже на грипп, обычный грипп. Но когда прошло несколько дней после этого простого гриппа, я так сильно слёг, что дома меня лечила бригада скорой помощи. Так было несколько раз, а потом мне пришлось делать токсикологические анализы», — приводит слова Джоковича GQ.