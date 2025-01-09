Марат Сафин оценил шансы Хачанова в матче с Маннарино на старте Australian Open — 2025

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин высказался о матче первого круга Australian Open — 2025, где сразятся россиянин Карен Хачанов (19) и француз Адриан Маннарино.

«Хачанов проиграл Нисикори в Гонконге, поэтому непонятно, в какой он форме. Всё будет зависеть от Карена и его готовности. Маннарино – очень специфический игрок, левша. Если ты не в лучшей физической форме, плохо себя чувствуешь или выбиваешься из ритма, он может буквально запутать тебя своей игрой.

Погодные условия, такие как ветер, тоже могут сыграть на руку Маннарино. Если Хачанов будет в порядке, то у француза практически не будет шансов. Но ключевой вопрос – насколько уверенно Карен подойдёт к этому матчу. Учитывая, что год он начал неуверенно, всё может сложиться непросто», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».