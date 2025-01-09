Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — о карьере Алькараса: он хочет стать «лучшим в истории». Уважаю такой настрой

Джокович — о карьере Алькараса: он хочет стать «лучшим в истории». Уважаю такой настрой
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович предсказал общее количество карьерных достижений третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Ещё слишком рано. Но, знаете, люди говорят, что мои рекорды никогда не будут побиты. Сомневаюсь в этом. Я имею в виду, что Карлос уже может быть следующим. Даже Янник. Если они будут заботиться о теле, если они будут делать всё правильно, сосредоточатся на долгосрочной перспективе, тогда они смогут это сделать. Карлос сделал то, чего никто не делал в истории в столь юном возрасте. Так что все шансы на его стороне. Он очень скоро завершит свой [карьерный] «Шлем».

Он даже сам сказал, что хочет войти в историю. Хочет стать «лучшим в истории». Уважаю такой настрой: «Эй, я думаю, что у меня есть всё». Но, возможно, ему ещё рановато думать об истории», — приводит слова Джоковича GQ.

Напомним, Карлос Алькарас дважды становился победителем Уимблдона (2023 и 2024), а также выиграл «Ролан Гаррос» — 2024 и US Open — 2022.

Материалы по теме
Новак Джокович заявил, что его отравили во время задержания на AO-2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android