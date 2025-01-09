Чесноков: Медведев должен проходить первый круг AO, даже если третий раз беременный

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о первом сопернике чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Даниил сразится с Касидитом Самрейем из Таиланда.

«У Дани самый комфортный игрок в первом круге. Теннисит из Таиланда, ему 24 года. Даниил должен его проходить при любых раскладах, даже если третий раз беременный», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате» 10 января в 12:00 мск.